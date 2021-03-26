Xiaomi выпустит новый фирменный процессор для смартфонов

В общем, всё намекает на то, что 29 марта Xiaomi представит новый процессор серии Surge. Что ожидать от новинки?

Первый чипсет Surge S1 использовался в бюджетном смартфоне Mi 5C в 2017 году. Однако создание полноценной SoC трудозатратная задача. Не исключено, что Xiaomi просто разработала на этот раз какую-то часть чипсета, которая будет установлена в платформе Snapdragon.