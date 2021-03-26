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Сегодня в 14:57
Xiaomi выпустит новый фирменный процессор для смартфонов
Surge
Несколько лет назад Xiaomi уже выпускала однокристальную систему (SoC) для смартфонов. Это была Surge S1, однако платформа не стала успешной. Ходили даже слухи о закрытии направления фирменных процессоров. Теперь, похоже, можно говорить, что этого не случится.
Xiaomi запостила тизер чипсета собственной разработки на Weibo. Также в связи с тизером упоминается слово Surge.
В общем, всё намекает на то, что 29 марта Xiaomi представит новый процессор серии Surge. Что ожидать от новинки?
Первый чипсет Surge S1 использовался в бюджетном смартфоне Mi 5C в 2017 году. Однако создание полноценной SoC трудозатратная задача. Не исключено, что Xiaomi просто разработала на этот раз какую-то часть чипсета, которая будет установлена в платформе Snapdragon.