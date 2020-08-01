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Xiaomi выпустит новый флагман Apollo везде, кроме родной страны
В Китае уже есть топовая модель
Недавно в базе Geekbench 5 обнаружили неизвестный смартфон Xiaomi Apollo. Он будет работать на мощном процессоре Snapdragon 865. Источники сообщили, что Xiaomi выпустит новый флагман Apollo везде, кроме родной страны.
Инсайдер заявил, что модель Apollo «в настоящее время будет запущена только за границей». Он предположил, что, скорее всего, компания поступит так, чтобы новинка не стала внутренним конкурентом для топовой модели — Redmi K30 Ultra. Она в Китае точно будет продаваться.
Информатор также подтвердил, что Apollo получит камеру с датчиком на 108 Мп и экран с частотой обновления 144 Гц. Точная дата анонса новинки, пока неизвестна. Ближайшая презентация флагманских смартфонов Xiaomi запланирована на первую половину августа.