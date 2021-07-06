Xiaomi выпустит новый флагманский смартфон раньше времени

Согласно сведениям инсайдера, американский производитель Qualcomm может выпустить новый процессор раньше обычного как минимум на полмесяца. Поскольку обычно выпуск новых Snapdragon происходит в начале года, можно ожидать, что модель Snapdragon 895 будет запущена в начале декабря 2021. Это также будет означать, что Xiaomi представит свой флагман следующего поколения, линейку Mi 12, к концу этого года.

Напомним, предыдущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 стал первым устройством на процессоре Snapdragon 888. Он был выпущен в самом конце декабря 2020 года. Теперь же анонс ожидается в начале декабря 2021.