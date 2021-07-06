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Сегодня в 12:38

Xiaomi выпустит новый флагманский смартфон раньше времени

На Snapdragon 895
Известный инсайдер Ice Universe заявил, что следующая флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 895 может дебютировать раньше срока — появится в Xiaomi Mi 12 в начале декабря.
Xiaomi выпустит новый флагманский смартфон раньше времени

Согласно сведениям инсайдера, американский производитель Qualcomm может выпустить новый процессор раньше обычного как минимум на полмесяца. Поскольку обычно выпуск новых Snapdragon происходит в начале года, можно ожидать, что модель Snapdragon 895 будет запущена в начале декабря 2021. Это также будет означать, что Xiaomi представит свой флагман следующего поколения, линейку Mi 12, к концу этого года.

Напомним, предыдущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 стал первым устройством на процессоре Snapdragon 888. Он был выпущен в самом конце декабря 2020 года. Теперь же анонс ожидается в начале декабря 2021.