Xiaomi выпустит новый недорогой камерофон CC впервые за два года

Информацию подтвердил менеджер по продукции Xiaomi Вэй Сици (Wei Siqi) в китайской соцсети Weibo.

Напомним, что Xiaomi Mi CC9 Pro и CC9 Pro Premium Edition двухлетней давности оснащались камерой с датчиком изображения на 108 Мп. Эксперты из DxOMark тогда высоком оценили фотовозможности смартфонов.

Ожидается, что в этом году линейка будет называться Xiaomi CC11. Сколько моделей в неё войдёт, пока неясно. О том, когда состоится анонс новинок, информации тоже пока нет. Недавно было мероприятие, на котором Xiaomi представила Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro для глобального рынка, поэтому, скорее всего, следующий анонс пройдёт в октябре.