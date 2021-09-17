Xiaomi выпустит новый недорогой камерофон CC впервые за два года

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Сегодня в 17:16
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Xiaomi выпустит новый недорогой камерофон CC впервые за два годаМожно ожидать его в октябре
Сегодня Xiaomi официально подтвердила, что выпустит новую серию смартфонов Xiaomi CC. Последние обновления в этой линейке были в 2019 году.
Информацию подтвердил менеджер по продукции Xiaomi Вэй Сици (Wei Siqi) в китайской соцсети Weibo.
Напомним, что Xiaomi Mi CC9 Pro и CC9 Pro Premium Edition двухлетней давности оснащались камерой с датчиком изображения на 108 Мп. Эксперты из DxOMark тогда высоком оценили фотовозможности смартфонов.
Ожидается, что в этом году линейка будет называться Xiaomi CC11. Сколько моделей в неё войдёт, пока неясно. О том, когда состоится анонс новинок, информации тоже пока нет. Недавно было мероприятие, на котором Xiaomi представила Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro для глобального рынка, поэтому, скорее всего, следующий анонс пройдёт в октябре.