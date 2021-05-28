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Сегодня в 14:24
Xiaomi выпустит новый смартфон Poco на игровом процессоре
Но это может быть очередное переименование существующего смартфона
Индийское подразделение Poco опубликовало тизер нового смартфона на процессоре MediaTek Dimensity 1200 — эта платформа установлена в некоторых игровых моделях.
Poco пообещала, что новый «F» выйдет уже скоро. Сообщается, что смартфон будет называться Poco F3 GT. Точная дата его выпуска не была названа, но известно, что презентация состоится когда-то в третьем квартале 2021 года, то есть между 1 июля и 30 сентября.
Кроме чипсета о новинке ничего не известно. Впрочем, есть слухи, что Poco F3 GT может оказаться Redmi K40 Gaming под новым названием.
Если новинка действительно представляет собой игровой смартфон, можно ожидать у неё AMOLED-экран, 64-мегапиксельную основную камеру и кнопку-триггер с правой стороны.