Xiaomi выпустит новый смартфон Poco на игровом процессоре

Кроме чипсета о новинке ничего не известно. Впрочем, есть слухи, что Poco F3 GT может оказаться Redmi K40 Gaming под новым названием.

Если новинка действительно представляет собой игровой смартфон, можно ожидать у неё AMOLED-экран, 64-мегапиксельную основную камеру и кнопку-триггер с правой стороны.