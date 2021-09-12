Xiaomi выпустит новый удешевлённый флагманский смартфон Mi 11 Lite

По данным инсайдеров, это модель Mi 11 Lite 5G New Edition. Она получит процессор Snapdragon 778G, 6,55-дюймовый AMOLED-экран, тройную камеру с датчиками изображения на 64, 8 и 5 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4200-4300 мАч. Устройство будет весить 159 граммов. Что касается цены, то в Индии оно должно будет продаваться менее чем за 25 тысяч рупий, что эквивалентно 25 тысячам рублей.