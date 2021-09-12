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Xiaomi выпустит новый удешевлённый флагманский смартфон Mi 11 Lite

По цене меньше 25 тысяч рублей
15 сентября состоится большое мероприятие Xiaomi, на котором компания представит сразу несколько новинок. Среди них, как выяснилось, будет смартфон Mi 11 Lite.
Xiaomi выпустит новый удешевлённый флагманский смартфон Mi 11 Lite

Xiaomi опубликовала соответствующий тизер в Twitter. Его она сопроводила хэштегом #Xiaomi11LiteSeries. В самом тизере тоже говорится, что к выпуску готовится новый Lite.

По данным инсайдеров, это модель Mi 11 Lite 5G New Edition. Она получит процессор Snapdragon 778G, 6,55-дюймовый AMOLED-экран, тройную камеру с датчиками изображения на 64, 8 и 5 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4200-4300 мАч. Устройство будет весить 159 граммов. Что касается цены, то в Индии оно должно будет продаваться менее чем за 25 тысяч рупий, что эквивалентно 25 тысячам рублей.