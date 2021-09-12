Xiaomi выпустит новый удешевлённый флагманский смартфон Mi 11 Lite

Xiaomi выпустит новый удешевлённый флагманский смартфон Mi 11 LiteПо цене меньше 25 тысяч рублей
Xiaomi опубликовала соответствующий тизер в Twitter. Его она сопроводила хэштегом #Xiaomi11LiteSeries. В самом тизере тоже говорится, что к выпуску готовится новый Lite.
Something new is right around the corner. ❄️— Xiaomi (@Xiaomi) September 11, 2021
Get ready for the special date!
2021.9.15｜20:00 GMT+8 #XiaomiProductLaunch #Xiaomi11LiteSeries pic.twitter.com/ekjLXo4RJL
По данным инсайдеров, это модель Mi 11 Lite 5G New Edition. Она получит процессор Snapdragon 778G, 6,55-дюймовый AMOLED-экран, тройную камеру с датчиками изображения на 64, 8 и 5 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4200-4300 мАч. Устройство будет весить 159 граммов. Что касается цены, то в Индии оно должно будет продаваться менее чем за 25 тысяч рупий, что эквивалентно 25 тысячам рублей.