Xiaomi выпустит новый «звёздный» смартфон на процессоре Snapdragon 888

Номер модели — M2102K1G. Отмечается, что она отличается от оригинального Xiaomi Mi 11 кодовым именем — у первого было «venus». Вайнбах также сообщил, что модель M2102K1G будет запущена в Европе. Рыночное название смартфона неизвестно, но можно предположить, что это будет Xiaomi Mi 11 Pro.

Ожидается, что анонс новинки состоится в марте. Смартфону пророчат 6,81-дюймовый экран разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Говорят, что выйдет даже версия с 16 ГБ оперативной памяти.