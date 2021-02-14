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Сегодня в 11:03
Xiaomi выпустит новый «звёздный» смартфон на процессоре Snapdragon 888
Вероятно, это будет Pro-модель
Известный инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) рассказал, что Xiaomi готовит к выходу новый смартфон из серии Mi 11 под кодовым названием «star» («звезда»). Он тоже будет работать на топовом процессоре Snapdragon 888.
Номер модели — M2102K1G. Отмечается, что она отличается от оригинального Xiaomi Mi 11 кодовым именем — у первого было «venus». Вайнбах также сообщил, что модель M2102K1G будет запущена в Европе. Рыночное название смартфона неизвестно, но можно предположить, что это будет Xiaomi Mi 11 Pro.
Ожидается, что анонс новинки состоится в марте. Смартфону пророчат 6,81-дюймовый экран разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Говорят, что выйдет даже версия с 16 ГБ оперативной памяти.