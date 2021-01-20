Xiaomi выпустит первый игровой смартфон под бюджетным брендом Redmi

Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station в Weibo. Платформу Dimensity 1200, кстати, представили сегодня.

К сожалению, больше информации о грядущей геймерской модели Redmi нет. Зато кое-что известно о Dimensity 1200. Этот флагманский чипсет изготовлен по 6-нм техпроцессу — не 5-нм как у Snapdragon 888, но тоже неплохо. Чипсет состоит из восьми ядер в конфигурации «1 + 3 + 4». То есть платформа содержит одно ядро Cortex-A78 с частотой до 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. Dimensity 1200 имеет встроенный 5G-модем.