Xiaomi выпустит преемника бюджетного смартфона Poco M3 Pro

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Xiaomi выпустит преемника бюджетного смартфона Poco M3 ProНо о нём пока известно не очень много
Стало известно, что Xiaomi уже готовится к выпуску новой модели на замену Poco M3 Pro 5G. Смартфон будет называться Poco M4 Pro 5G, как и стоило догадываться. В сети на днях появилось множество подтверждений его скорого выхода.
Смартфон имеет модельный номер 21091116AG. Буква «G» в конце означает, что эта модель предназначена для глобального рынка, а не только для Китая.
Сертификационные базы данных также показывают, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт, чего не было у его предшественника. Помимо этого, есть информация, что Poco M4 Pro 5G будет работать на процессоре MediaTek. Это имеет смысл, есть учитывать его ценовую категорию.
К сожалению, это всё, что известно о Poco M4 Pro 5G на данный момент. Впрочем, в ближайшее время подробностей должно появиться больше.