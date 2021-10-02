Xiaomi выпустит преемника бюджетного смартфона Poco M3 Pro

Смартфон имеет модельный номер 21091116AG. Буква «G» в конце означает, что эта модель предназначена для глобального рынка, а не только для Китая.

Сертификационные базы данных также показывают, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт, чего не было у его предшественника. Помимо этого, есть информация, что Poco M4 Pro 5G будет работать на процессоре MediaTek. Это имеет смысл, есть учитывать его ценовую категорию.

К сожалению, это всё, что известно о Poco M4 Pro 5G на данный момент. Впрочем, в ближайшее время подробностей должно появиться больше.