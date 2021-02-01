Xiaomi выпустит Pro-версию популярного бюджетника Poco X3 NFC

Poco X3 Pro прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи (FCC) США под модельным номером M2102J20SG. Благодаря этому стало известно, что смартфон будет работать под управлением прошивки MIUI 12, тоже получит модуль NFC. Судя по сертификационным данным, Poco X3 Pro не будет поддерживать 5G.

Это устройство заметили и в других сертификационных база данных, в том числе на сайте Евразийской экономической комиссии. То есть смартфон, скорее всего, выйдет и в России.