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Xiaomi выпустит Pro-версию популярного бюджетника Poco X3 NFC
В России, скорее всего, тоже
Осенью прошлого года Xiaomi анонсировала под брендом Poco новый бюджетный смартфон Poco X3 NFC. Он оказался популярным среди покупателей — модель распродали в количестве 10 000 штук всего за полчаса. Теперь выяснилось, что компания готовит к выходу Pro-версию аппарата.
Poco X3 Pro прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи (FCC) США под модельным номером M2102J20SG. Благодаря этому стало известно, что смартфон будет работать под управлением прошивки MIUI 12, тоже получит модуль NFC. Судя по сертификационным данным, Poco X3 Pro не будет поддерживать 5G.
Это устройство заметили и в других сертификационных база данных, в том числе на сайте Евразийской экономической комиссии. То есть смартфон, скорее всего, выйдет и в России.