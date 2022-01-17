Xiaomi выпустит раскладушку с гибким экраном дешевле, чем у конкурентов

В первой половине прошлого года Xiaomi представила свой первый флагманский складной смартфон Mix Fold. Теперь компания хочет выпустить конкурента Galaxy Z Flip 3 и Huawei P50 Pocket, то есть устройстве в форм-факторе раскладушки.

Что касается основных характеристик новинки, то пока известно только, что Xiaomi собирается выпустить её в более компактном корпусе. Основной экран будет иметь разрешение FullHD+, а также поддерживать частоту обновления 120 Гц. В качестве процессора будет выступать модель семейства Qualcomm Snapdragon 8. Ожидается также поддержка сверхбыстрой зарядки.

Сообщается, что стартовая цена смартфона будет гораздо ниже, чем у Xiaomi Mix Fold. А последний дешевле своих конкурентов, в частности Galaxy Fold. Поэтому можно ожидать, что новая раскладушка тоже будет дешевле конкурентов.