Xiaomi выпустит Redmi 12 5G и Poco M6 Pro 5G, но это один смартфон

Твит Скшипека указывает на то, что Redmi Note 12R может быть представлен во всем мире как Redmi 12 5G, в то время как в Индии он может продаваться как Poco M6 Pro 5G.

Redmi Note 12R может похвастаться большим 6,79-дюймовым ЖК-дисплеем с высокой частотой обновления, мощным чипсетом Snapdragon, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти.

Смартфон работает на Android 13 с оболочкой Xiaomi MIUI 14.