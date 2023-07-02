Xiaomi выпустит Redmi 12 5G и Poco M6 Pro 5G, но это один смартфон

14:00, 02 июля 2023
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Xiaomi выпустит Redmi 12 5G и Poco M6 Pro 5G, но это один смартфонRedmi Note 12R получит еще два воплощения
Xiaomi ранее представила в Китае свой новейший смартфон Redmi Note 12R, оснащенный мощным чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 с совместимостью с 5G. Инсайдер Каспер Скшипек предполагает, что телефон может быть выпущен под разными названиями на международном и индийском рынках.
Твит Скшипека указывает на то, что Redmi Note 12R может быть представлен во всем мире как Redmi 12 5G, в то время как в Индии он может продаваться как Poco M6 Pro 5G.
Redmi Note 12R может похвастаться большим 6,79-дюймовым ЖК-дисплеем с высокой частотой обновления, мощным чипсетом Snapdragon, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти.
Смартфон работает на Android 13 с оболочкой Xiaomi MIUI 14.