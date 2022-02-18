Xiaomi выпустит самый дешёвый смартфон с топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1

В сети опубликовали скриншот кода прошивки, из которого стало ясно, что Redmi K50G будет запущен как POCO F4 GT в Индии и на мировых рынках.

Нам известно, что Redmi K50G получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей FHD+ частотой 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт.

Глава POCO India также подтвердил, что преемник F3 GT будет стоить менее 50 000 рупий (около 51 тысячи рублей). То есть F4 GT может стать самым доступным телефоном на Snapdragon 8 Gen 1 в Индии и на мировых рынках.