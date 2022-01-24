Xiaomi выпустит самый свой дешёвый смартфон с экраном 2K

Сейчас такие экраны установлены во флагманских смартфонах Xiaomi, в том числе Xiaomi 12 Pro, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. А вот у флагманов Redmi, включая Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, Redmi K30 Pro установлены экраны разрешением FullHD+.

Таким образом новый флагман Redmi должен стать самым доступным вариантом с экраном 2K. Скорее всего, это будет не Redmi K50 Gaming Edition, чей анонс ожидают уже скоро. Остаётся ждать новых подробностей о новинке.