Xiaomi выпустит самый тонкий и лёгкий гибкий смартфон

Ожидается, что Fold 2 получит гибкий 8-дюймовый дисплей и 6,5-дюймовый внешний. По слухам, обе панели будут поддерживать высокую частоту обновления. В основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

К сожалению, пока это вся информация, которую мы знаем о Xiaomi Mix Fold 2. Можно только предполагать, что смартфон получит до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, аккумулятор ёмкостью не менее 4500 мАч, быструю проводную зарядку и тройную заднюю камеру.