Xiaomi выпустит самый тонкий и лёгкий гибкий смартфон

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Xiaomi выпустит самый тонкий и лёгкий гибкий смартфонMix Fold 2
Известный инсайдер Ice Universe заявил, что грядущий смартфон Xiaomi Mix Fold 2 с гибким экраном будет одним из самых тонких и лёгких складных аппаратов. К сожалению, он не уточнил, сколько будет весить смартфон и какой будет его толщина.
Ожидается, что Fold 2 получит гибкий 8-дюймовый дисплей и 6,5-дюймовый внешний. По слухам, обе панели будут поддерживать высокую частоту обновления. В основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus.
К сожалению, пока это вся информация, которую мы знаем о Xiaomi Mix Fold 2. Можно только предполагать, что смартфон получит до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, аккумулятор ёмкостью не менее 4500 мАч, быструю проводную зарядку и тройную заднюю камеру.