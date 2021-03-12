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Сегодня в 19:52
Xiaomi выпустит смартфон Redmi с камерой-микроскопом
Как у Oppo Find X3 Pro
На днях Oppo представила смартфон Find X3 Pro с камерой-микроскопом, которая даёт 60-кратное увеличение. Сегодня представитель Xiaomi ответил на эту новость и заявил, что компания выпустит устройство с аналогичной камерой.
По словам директора по новым продуктам Xiaomi Ван Тенга Томас (Wang Teng Thomas), такая модель появится под брендом Redmi.
Менеджер не рассказал, как будет называться новый смартфон. Он не сообщил и его характеристики. Представитель Xiaomi лишь опубликовал снимок, сделанный с помощью камеры-микроскопа. На нём изображены кристаллы глутамата натрия.
Ранее журналисты The Verge показали, как выглядит снимок монитора на камеру-микроскоп Oppo Find X3 Pro. Какими характеристикам будет обладать аналог камеры в смартфоне Redmi, пока неизвестно.