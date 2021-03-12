Xiaomi выпустит смартфон Redmi с камерой-микроскопом

По словам директора по новым продуктам Xiaomi Ван Тенга Томас (Wang Teng Thomas), такая модель появится под брендом Redmi.

Менеджер не рассказал, как будет называться новый смартфон. Он не сообщил и его характеристики. Представитель Xiaomi лишь опубликовал снимок, сделанный с помощью камеры-микроскопа. На нём изображены кристаллы глутамата натрия.