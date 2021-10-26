Xiaomi выпустит смартфон с экраном на всех гранях

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Xiaomi выпустит смартфон с экраном на всех граняхВ 2022 году
В сети появилась фотография защитного стекла для ещё не вышедшего смартфона Mi Mix 5. Оно показало, что устройство может получить экран, загнутый на все грани.
Всего несколько месяцев назад Xiaomi представила Mi Mix 4. Промежуток времени между её выходом и Mi Mix 3 составил почти три года. Похоже, что между Mi Mix 5 и Mi Mix 4 такого разрыва не будет.
Как пишет источник, в Китае слили фотографию защитного стекла для следующего смартфона. Оно загнуто со всех сторон. Также, судя по всему, у Mi Mix 5 тоже будет установлена подэкранная селфи-камера — никакого выреза в экране под фронталку не видно.
Источник пришёл к выводу, что Xiaomi выпустит новый Mi Mix 5 к середине 2022 года.
Источник: Equal Leaks