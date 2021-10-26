Xiaomi выпустит смартфон с экраном на всех гранях

Всего несколько месяцев назад Xiaomi представила Mi Mix 4. Промежуток времени между её выходом и Mi Mix 3 составил почти три года. Похоже, что между Mi Mix 5 и Mi Mix 4 такого разрыва не будет.

Как пишет источник, в Китае слили фотографию защитного стекла для следующего смартфона. Оно загнуто со всех сторон. Также, судя по всему, у Mi Mix 5 тоже будет установлена подэкранная селфи-камера — никакого выреза в экране под фронталку не видно.