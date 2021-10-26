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Xiaomi выпустит смартфон с экраном на всех гранях

В 2022 году
В сети появилась фотография защитного стекла для ещё не вышедшего смартфона Mi Mix 5. Оно показало, что устройство может получить экран, загнутый на все грани.
Xiaomi выпустит смартфон с экраном на всех гранях

Всего несколько месяцев назад Xiaomi представила Mi Mix 4. Промежуток времени между её выходом и Mi Mix 3 составил почти три года. Похоже, что между Mi Mix 5 и Mi Mix 4 такого разрыва не будет.

Как пишет источник, в Китае слили фотографию защитного стекла для следующего смартфона. Оно загнуто со всех сторон. Также, судя по всему, у Mi Mix 5 тоже будет установлена подэкранная селфи-камера — никакого выреза в экране под фронталку не видно.

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Источник пришёл к выводу, что Xiaomi выпустит новый Mi Mix 5 к середине 2022 года.

Источник: Equal Leaks