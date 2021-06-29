Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 192 Мп

Телефоны
Сегодня в 15:02
Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 192 МпИ на флагманском процессоре
Samsung работает над датчиком изображения разрешением 200 Мп, и есть вероятность, что Xiaomi станет первой, кто его применит. Известный инсайдер рассказал некоторые подробности об этом.
По информации Digital Chat Station, камера в будущем смартфоне Xiaomi окажется 192-Мп. Также она будет поддерживать биннинг 16-в-1. То есть выходящее разрешение будет соответствовать 12 Мп. Также сенсор должен поддерживать 4-кратное увеличение.
Что касается остальных характеристик смартфона, то инсайдер пророчит ему преемника Snapdragon 888 в качестве аппаратной основы. Это значит, что устройство выйдет только в начале 2022 года. Пока неясно, какой серии Xiaomi оно будет принадлежать. Например, первый 108-Мп датчик использовался в экспериментальном Mi Mix Alpha, а затем появился в массовом Mi CC9 Pro.