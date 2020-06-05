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Сегодня 14:28
Xiaomi выпустит смартфон с камерой со 120-кратным увеличением
Цифровым, а не оптическим
Известный сетевой информатор Xiaomishka сообщил, что Xiaomi выпустит смартфон с камерой со 120-кратным увеличением. Предположительно, это будет модель из ещё не анонсированной серии Mi CC 10.
Сообщается, что основной датчик изображения смартфона под кодовым именем CAS будет иметь разрешение в 108 Мп. Камера будет использовать перископную систему, чтобы достичь 12-кратного оптического зума. Xiaomi вполне может использоваться 120-кратный цифровой зум в качестве маркетинговой «фишки» для смартфона.
Отмечается, что Xiaomi будет применять в новом устройстве не тот датчик, что использовала в Mi CC9 Pro. Сенсор тоже будет новым.
Ожидается также, что модель из серии Mi CC 10 будет работать на процессоре Snapdragon 775G, поддерживать 5G и NFC. Анонс может состояться в июле.