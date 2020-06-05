Xiaomi выпустит смартфон с камерой со 120-кратным увеличением

Сообщается, что основной датчик изображения смартфона под кодовым именем CAS будет иметь разрешение в 108 Мп. Камера будет использовать перископную систему, чтобы достичь 12-кратного оптического зума. Xiaomi вполне может использоваться 120-кратный цифровой зум в качестве маркетинговой «фишки» для смартфона.

Отмечается, что Xiaomi будет применять в новом устройстве не тот датчик, что использовала в Mi CC9 Pro. Сенсор тоже будет новым.

Ожидается также, что модель из серии Mi CC 10 будет работать на процессоре Snapdragon 775G, поддерживать 5G и NFC. Анонс может состояться в июле.