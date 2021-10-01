Xiaomi выпустит смартфон с распознаванием пользователя по глазам

Журналисты считают, что это может быть модель Xiaomi CC11 Pro. Однако это пока не подтверждено.

Помимо необычного экрана, у аппарата будет функция iris recognition, или распознавание радужной оболочки глаза. Эта опция уже была в смартфоне Samsung Galaxy S8, но так и не стала популярной. Суть метода в том, что устройство получает изображение глаза и по уникальной радужной оболочке верифицирует пользователя.

Также известно, что новый смартфон будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, объём оперативной памяти у него будет составлять 16 ГБ.