Xiaomi выпустит смартфон с распознаванием пользователя по глазам

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Xiaomi выпустит смартфон с распознаванием пользователя по глазамПо радужной оболочке
База данных TENAA показала, что Xiaomi работает над смартфонов с изогнутым 4K OLED-экраном. Кроме того, у него есть любопытная функция.
У будущего смартфона Xiaomi будет установлен 6,55-дюймовый экран разрешением 3840 x 2160 пикселей. Изогнутость экрана слегка заметна на изображении ниже.
Журналисты считают, что это может быть модель Xiaomi CC11 Pro. Однако это пока не подтверждено.
Помимо необычного экрана, у аппарата будет функция iris recognition, или распознавание радужной оболочки глаза. Эта опция уже была в смартфоне Samsung Galaxy S8, но так и не стала популярной. Суть метода в том, что устройство получает изображение глаза и по уникальной радужной оболочке верифицирует пользователя.
Также известно, что новый смартфон будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, объём оперативной памяти у него будет составлять 16 ГБ.