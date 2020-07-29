Телефоны
Сегодня 15:41
Xiaomi выпустит смартфон с самой быстрой зарядкой
Анонс может случиться в августе
В сети ждут выход нового смартфона Xiaomi из серии Mi 10 — Mi 10 Pro Plus. Эта модель может стать одной из самых производительных на рынке. Теперь появилась информация о том, что Xiaomi выпустит смартфон ещё и с самой быстрой зарядкой.
Этими сведениями поделился китайский инсайдер Digital Chat Station. По его словам, грядущий премиальный смартфон из серии Xiaomi Mi будет заряжаться быстрее всех конкурентов 2020 года. Это значит, что устройство будет поддерживать самую быструю проводную, беспроводную и обратную технологии зарядки. Какие конкретно технологии будут использоваться, пока неясно.
Ранее про Mi 10 Pro Plus также сообщали, что он получит 30-кратный зум и высокую частоту обновления экрана. Смартфон должны представить в августе.