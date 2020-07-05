Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового Poco

Ещё до заявления компании журналисты предположили, что Poco M2 Pro станет просто переименованным Redmi Note 9 Pro. Теперь они вернулись к этим предположениям. Информатор Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) заявил, что Poco M2 Pro будет максимально похож на Redmi Note 9 Pro. Разница между смартфонами будет заключаться лишь в нескольких аспектах.

Во-первых, устройство под брендом Poco получит другую основную камеру — с 48-Мп датчиком. Во-вторых, смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 33 Вт. Не слишком много отличий, чтобы считать модель новой.

Сообщается также, что Poco M2 Pro будет продаваться в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти за $200-215 в Индии.