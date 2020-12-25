Xiaomi выпустит три разных гибких смартфона

Этот аналитик ранее подтвердил свою информированность достоверными подробностями об экранах смартфонов. Сейчас он сообщил, что один из будущих аппаратов Xiaomi будет сгибаться наружу, другой — внутрь. Третий же будет выполнен по типу раскладушки. Все три модели должны появиться на рынке в 2021 году. Скорее всего, они будут дешевле, чем аналогичные устройства Samsung.

Кстати о Samsung. Преемник Galaxy Z Fold2, как говорит аналитик, получит экраны поменьше. Причина тому — необходимость разместить стилус S Pen внутри корпуса. Итак, внутренний дисплей Z Fold3 будет 7,55-дюймовым, а внешний — 6,21-дюймовым.