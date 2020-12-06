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Xiaomi выпустит три смартфона на новейшем процессоре Snapdragon 888
Под разными брендами
Ранее глава Xiaomi подтвердил, что модель Mi 11 будет построена на новейшем процессоре Snapdragon 888. Затем директор бренда Redmi заявил о подготовке собственного устройства на той же платформе. Теперь появилась информация о третьем смартфоне Xiaomi на Snapdragon 888.
Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, другой бренд компании Black Shark тоже готовит модель под кодовым именем Emperor на базе Snapdragon 888. Его особенностями станут дизайн и зарядка.
Инсайдер также сообщил, что флагман Redmi будет выпущен месяцами раньше, чем Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom на Snapdragon 865. То есть это должно случиться раньше марта 2021 года. Информатор советует сейчас не спешить с покупкой флагманского смартфона и подождать интересные новинки.