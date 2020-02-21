Xiaomi выпустит удешевлённую версию новейшего флагмана Mi 10

Изображения смартфона опубликовали на сайте Slashleaks. СМИ предположили, что данное устройство выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi СС10, а в других странах — Xiaomi Mi 10 Lite.

Судя по утечке, удешевлённая версия флагмана компании не будет похожа на него внешне. Особенно сильно отличается дизайн задней панели, в частности, камера. Она размещена в круглом модуле в центральной верхней части устройства. На рендере видны четыре датчика изображения.

Фронтальная камера, как и у старшей модели, будет расположена в вырезе в экране. К сожалению, о характеристиках аппарата сказать ничего нельзя. Журналисты предполагают, что смартфон представят в июне 2020 года.