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Xiaomi выпустит удешевлённую версию новейшего флагмана Mi 10
Возможно, летом
СМИ сообщили, что Xiaomi выпустит удешевлённую версию новейшего флагмана Mi 10. На это намекают рендеры устройства, которое окрестили Xiaomi Mi 10 Lite.
Изображения смартфона опубликовали на сайте Slashleaks. СМИ предположили, что данное устройство выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi СС10, а в других странах — Xiaomi Mi 10 Lite.
Судя по утечке, удешевлённая версия флагмана компании не будет похожа на него внешне. Особенно сильно отличается дизайн задней панели, в частности, камера. Она размещена в круглом модуле в центральной верхней части устройства. На рендере видны четыре датчика изображения.
Фронтальная камера, как и у старшей модели, будет расположена в вырезе в экране. К сожалению, о характеристиках аппарата сказать ничего нельзя. Журналисты предполагают, что смартфон представят в июне 2020 года.