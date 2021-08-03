Xiaomi выпустит удешевлённый смартфон Mi 11 Lite NE с процессором Snapdragon 778G

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Сегодня в 14:58
Xiaomi выпустит удешевлённый смартфон Mi 11 Lite NE с процессором Snapdragon 778GПока только в Индии
Один из разработчиков обнаружил новый смартфон Xiaomi под кодовым названием «Lisa». На рынке он появится под именем Xiaomi Mi 11 Lite NE.
Согласно информации источника, новая версия Xiaomi Mi 11 Lite получит процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Компания раньше такой нигде не использовала. Это чип, выполненный по 6-нм техпроцессу с неплохими возможностями. Кроме того, Snapdragon 778G имеет встроенный GPU Adreno 624L, который должен улучшить обработку изображений и поддерживает функции платформы Elite Gaming. При этом процессор, конечно, позиционируется как чип классом ниже Snapdragon 780G.
Последний стоит в Xiaomi Mi 11 Youth Edition. То есть Mi 11 Lite NE должен быть дешевле этого смартфона.
Пока анонс новинки запланировали в Индии. Выпустят ли её на других рынках, неизвестно.