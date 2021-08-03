Xiaomi выпустит удешевлённый смартфон Mi 11 Lite NE с процессором Snapdragon 778G

Согласно информации источника, новая версия Xiaomi Mi 11 Lite получит процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Компания раньше такой нигде не использовала. Это чип, выполненный по 6-нм техпроцессу с неплохими возможностями. Кроме того, Snapdragon 778G имеет встроенный GPU Adreno 624L, который должен улучшить обработку изображений и поддерживает функции платформы Elite Gaming. При этом процессор, конечно, позиционируется как чип классом ниже Snapdragon 780G.

Последний стоит в Xiaomi Mi 11 Youth Edition. То есть Mi 11 Lite NE должен быть дешевле этого смартфона.

Пока анонс новинки запланировали в Индии. Выпустят ли её на других рынках, неизвестно.