Xiaomi выпустит «ультра»-версию Redmi K30

Как сказано на ресурсе XDA Developers, в прошивке обнаружилось упоминание Redmi K30 Ultra и кодового названия смартфона Cezanne. Также в коде нашлась информация о том, что устройство получит основную камеру с четырьмя датчиками, один из которых 64-Мп, а ещё выдвижную фронтальную камеру. В качестве аппаратной основы у Redmi K30 Ultra выступит платформа MediaTek.

По ранним слухам, в смартфоне будет использоваться модель Dimensity 1000. Кроме того, Redmi K30 Ultra пророчат экран с высокой частотой обновления 120 Гц или даже 144 Гц, аккумулятор на 4500 мАч и быструю 33-ваттную зарядку.

Стоит отметить, что ещё ни один смартфон из серии Redmi K не был выпущен на процессоре MediaTek.