Устройство называется Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H. Это урезанная версия умного сиденья с голосовым помощником XiaoAI, выпущенного в 2018 году. Цены на новинку начинаются со $157.

Версия Pro-H может стерилизовать воду, уничтожая до 99% бактерий, в том числе кишечную палочку и золотистого стафилококка. Это предотвращает их фекально-оральную передачу, делая туалет по-настоящему чистым.

Каждый раз, когда крышка унитаза открывается, автоматически запускается функция предварительного смачивания. Это позволяет предотвратить прилипание грязи к поверхности. Всего у устройства есть несколько режимов очистки, в том числе детский.

Также у сиденья есть поддержка комфортной температуры и функция устранения запаха.