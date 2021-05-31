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Xiaomi выпустит умное сиденье для унитазаМожет самоочищаться
Xiaomi запустила на краудфандинговой платформе в Китае сбор средств на умное сиденье для унитаза. Оно может самоочищаться.
Устройство называется Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H. Это урезанная версия умного сиденья с голосовым помощником XiaoAI, выпущенного в 2018 году. Цены на новинку начинаются со $157.
Версия Pro-H может стерилизовать воду, уничтожая до 99% бактерий, в том числе кишечную палочку и золотистого стафилококка. Это предотвращает их фекально-оральную передачу, делая туалет по-настоящему чистым.
Каждый раз, когда крышка унитаза открывается, автоматически запускается функция предварительного смачивания. Это позволяет предотвратить прилипание грязи к поверхности. Всего у устройства есть несколько режимов очистки, в том числе детский.
Также у сиденья есть поддержка комфортной температуры и функция устранения запаха.