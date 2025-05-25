Xiaomi выпустит в июне минимум три устройства – инсайдер

Redmi K80 Ultra получит батарею емкостью 7500 мАч. Он же, как и игровой планшет, поддерживает быструю зарядку и будут продаваться по доступной цене.

Xiaomi Mix Flip 2 станет легче и тоньше предыдущей модели — толщина в разложенном виде составит 7,6 мм, а вес около 190 грамм. Устройство будет оснащено 6,85-дюймовым складным OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Сердцем Mix Flip 2 станет процессор Snapdragon 8 Elite и аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт и беспроводной 50 Вт. Камеры — основная 50 МП с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная тоже на 50 МП. Также ожидаются сканер отпечатков под экраном, NFC, ИК-порт и защита от воды по стандарту IPX8.

Глобальный запуск Mix Flip 2 может состояться в июле, а Redmi K80 Ultra скорее всего останется эксклюзивом для Китая.