Xiaomi выпустит Xiaomi 12 Pro Max с гигантским экраном

Речь идёт о Xiaomi 12 Pro Max, который был замечен в базе данных сертификатора под модельным номером 2207122MC. По данным инсайдеров, девайс будет напоминать уже существующий Xiaomi 12 Pro.

При этом найдутся и отличия. Например, Max-версия получит увеличенный дисплей. Учитывая, что «базовая» Pro-версия сама имеет внушительный 6,73-дюймовый экран, размеры новинки впечатляют.

На данный момент нет точной даты анонса Xiaomi 12 Pro Max. Известно лишь, что устройство должны представить во второй половине 2022 года. Сначала оно появится на китайском рынке, но, возможно, в дальнейшем можно рассчитывать и на глобальный релиз.