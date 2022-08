Xiaomi выпустит за пределами Китая только следующий флагманский смартфон Ultra

Цзюнь ретвитнул статью портала Android Central с заголовком «Обзор Xiaomi 12S Ultra: лучший телефон, который вы не можете купить» («Xiaomi 12S Ultra review: The best phone you can't buy»). Таким образом, основатель Xiaomi подтвердил, что модель не выйдет на глобальном рынке и следует ждать лишь следующее поколение Ultra.

Авторы Android Central отметили, что смириться с китайской версией MIUI на Xiaomi 12S Ultra всё же можно, это не такая уж большая проблема, как изначально казалось.