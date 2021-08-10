Xiaomi захватила рынок 5G-смартфонов на Android

По информации аналитиков Strategy Analytics, Xiaomi стала лидером на рынке Android-смартфонов с поддержкой 5G во втором квартале 2021 года. Доля компании достигла 26%.

Всего по миру было поставлено 95 млн 5G-смартфонов на Android за указанный период. На долю Xiaomi пришлось 24 млн. А за последние девять кварталов компания поставила всего 70 млн 5G-смартфонов. Она ступает ногу в ногу с южнокорейским гигантом Samsung — у того 77 млн поставок за то же время.

Что удивительно, Huawei пока остаётся лидером по общим поставкам 5G-смартфонов с 95 млн за последние девять кварталов. Впрочем, компания сейчас быстро теряет свои позиции из-за санкций США.