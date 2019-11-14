Xiaomi запатентовала аналог раскладушки Motorola Razr

Как пишет издание Gizmochina, патентная заявка была подана в специальную службу ещё в августе 2018 года, но опубликована была недавно.

По изображениям из патентной документации ясно, что устройство Xiaomi имеет небольшой внешний дисплей, как и Razr. Вероятно, на нём будут отображаться информация о времени и оповещения. В нижней части аппарата расположена двойная основная камера. Размещение кажется неудобным, ведь, когда смартфон будет в руке, пальцы могут закрывать камеру.

В разложенном состоянии устройство выглядит достаточно вытянутым. Соотношение сторон экрана, правда, неизвестно. В верхней части смартфона видно датчики и динамик.

Конечно, это всего лишь патент, и гарантии, что Xiaomi выпустит такой смартфон, нет.