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Xiaomi запатентовала аналог раскладушки Motorola Razr
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Motorola только-только представила первый смартфон-раскладушку с гибким экраном Razr. Многие сочли форм-фактор устройства удобным и перспективным. И сегодня же стало известно, что Xiaomi запатентовала похожий аппарат.
Как пишет издание Gizmochina, патентная заявка была подана в специальную службу ещё в августе 2018 года, но опубликована была недавно.
По изображениям из патентной документации ясно, что устройство Xiaomi имеет небольшой внешний дисплей, как и Razr. Вероятно, на нём будут отображаться информация о времени и оповещения. В нижней части аппарата расположена двойная основная камера. Размещение кажется неудобным, ведь, когда смартфон будет в руке, пальцы могут закрывать камеру.
В разложенном состоянии устройство выглядит достаточно вытянутым. Соотношение сторон экрана, правда, неизвестно. В верхней части смартфона видно датчики и динамик.
Конечно, это всего лишь патент, и гарантии, что Xiaomi выпустит такой смартфон, нет.
Gizmochina