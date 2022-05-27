Xiaomi запатентовала аналог раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 3

В этом модуле есть три выреза для датчиков изображения, но один из них может быть предназначен и для светодиодной вспышки. Эскизы также показывают, что у смартфона есть динамики снизу, слот для SIM-карты и порт для зарядки USB Type C. Похоже, что на самом дисплее нет выреза, поэтому неясно, какой механизм смартфон будет использовать для селфи-камеры. Может быть, это будет подэкранный модуль.

Когда выйдет такой аппарат и выйдет ли, неясно.