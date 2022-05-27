Xiaomi запатентовала аналог раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 3

Xiaomi запатентовала аналог раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 3С элементами Google Pixel 6
Xiaomi недавно зарегистрировала новый патент в Государственном ведомстве интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (CNIPA). Изображения в патенте показывают складной смартфон как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Во-первых, понятно, что устройство может быть довольно компактным. Во-вторых, видно модуль камеры, расположенный горизонтально, который очень похож на Google Pixel 6 с точки зрения дизайна.
В этом модуле есть три выреза для датчиков изображения, но один из них может быть предназначен и для светодиодной вспышки. Эскизы также показывают, что у смартфона есть динамики снизу, слот для SIM-карты и порт для зарядки USB Type C. Похоже, что на самом дисплее нет выреза, поэтому неясно, какой механизм смартфон будет использовать для селфи-камеры. Может быть, это будет подэкранный модуль.
Когда выйдет такой аппарат и выйдет ли, неясно.