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Xiaomi запатентовала гибкий смартфон, очень похожий на модель Huawei
Нельзя гарантировать, что компания его выпустит
За последнее время мы увидели немало складных смартфонов с гибкими экранами. Это были и похожие на старые «раскладушки» модели, и «книжки» с дисплеем снаружи и внутри. Xiaomi своё складное устройство пока не представила, и мы можем лишь гадать, какой форм-фактор выберет компания. К счастью, патенты Xiaomi вносят немного ясности в дело.
Как пишет издание PhoneArena, Xiaomi запатентовала гибкий смартфон, очень похожий на модель Huawei. Заявка на патент была заполнена 5 января 2020 года. В ней описано устройство, напоминающее внешним видом Huawei Mate Xs, который вышел в марте этого года.
Запатентованный Xiaomi смартфон складывается задней панелью внутрь. В сложенном состоянии его держит защёлка. Согласно патенту, устройство получит камеру из четырёх датчиков изображения. Также у аппарата предусмотрены кнопки громкости и включения, а ещё порт USB Type-C.