Как пишет издание PhoneArena, Xiaomi запатентовала гибкий смартфон, очень похожий на модель Huawei. Заявка на патент была заполнена 5 января 2020 года. В ней описано устройство, напоминающее внешним видом Huawei Mate Xs, который вышел в марте этого года.

Запатентованный Xiaomi смартфон складывается задней панелью внутрь. В сложенном состоянии его держит защёлка. Согласно патенту, устройство получит камеру из четырёх датчиков изображения. Также у аппарата предусмотрены кнопки громкости и включения, а ещё порт USB Type-C.