Xiaomi запатентовала необычную поворотную камеру для смартфона

В патентной заявке компании описано устройство, которое имеет сверху вращающийся модуль с камерой. Она выполняет функцию и основной, и фронтальной. Сама по себе такая идея не нова, мы уже наблюдали подобное у Asus ZenFone 6. Однако в патенте Xiaomi есть отличие: поворотный модуль захватывает часть экрана, то есть кусок дисплея будет вращаться вместе с камерой.

Такое решение, конечно, позволяет избавить экран от различных вырезов. Однако оно же уменьшает рабочую площадь дисплея при положении, когда надо использовать селфи-камеру.

В любом случае, это лишь патент, и ещё не факт, что Xiaomi выпустит реальное устройство с такой камерой.