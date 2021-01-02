Xiaomi запатентовала новые концептуальные смартфоны в духе Mi Mix Alpha

Устройства Mi Mix Alpha так и не пошли в продажу, а продолжение серии Xiaomi не анонсировала. Тем не менее ясно, что компания работает над этим. Она запатентовала ещё два варианта подобного смартфона.

Патентная документация была опубликована 1 января 2021 года. Первое устройство получило экран, который опоясывает корпус сверху вниз, а не бокам, как в Mi Mix Alpha. Также на боковых гранях есть дополнительные экраны. Ещё у аппарата есть горизонтальный модуль для четверной камеры, двойной вспышки и микрофона.

Второе устройство имеет более закруглённый дизайн. У него есть только три камеры, не видно ни вспышки, ни микрофона.