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Xiaomi запатентовала новые концептуальные смартфоны в духе Mi Mix Alpha
У них экраны тоже опоясывают корпус, но по-другому
В конце 2019 года Xiaomi представила концептуальный смартфон под названием Mi Mix Alpha. Его особенностью стал экран, опоясывающий корпус устройства. Теперь в сети появились новая патентная документация компании, в которой описаны подобные смартфоны, но с некоторыми изменениями.
Устройства Mi Mix Alpha так и не пошли в продажу, а продолжение серии Xiaomi не анонсировала. Тем не менее ясно, что компания работает над этим. Она запатентовала ещё два варианта подобного смартфона.
Патентная документация была опубликована 1 января 2021 года. Первое устройство получило экран, который опоясывает корпус сверху вниз, а не бокам, как в Mi Mix Alpha. Также на боковых гранях есть дополнительные экраны. Ещё у аппарата есть горизонтальный модуль для четверной камеры, двойной вспышки и микрофона.
Второе устройство имеет более закруглённый дизайн. У него есть только три камеры, не видно ни вспышки, ни микрофона.
Когда Xiaomi представит такие смартфоны, неясно.