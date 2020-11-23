Xiaomi запатентовала первый гибкий смартфон с выдвижной камерой

Xiaomi подала заявку на патент в сентябре 2020 года. Ранее компания уже патентовала гибкие смартфоны, которые дизайном были похожи на оригинальный Samsung Galaxy Fold. В новом патенте описан аналогичный дизайн, но с выдвижным модулем для камеры.

В развёрнутом виде устройство выглядит как планшет с большим экраном. На задней панели у него есть тройная вертикальная камера. Экран имеет совсем тонкие рамки. В правом верхнем углу корпуса спрятан выдвижной модуль селфи-камеры.

Конечно, как обычно бывает с патентами, они не являются гарантией того, что такое устройство выйдет на рынок.