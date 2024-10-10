Xiaomi запатентовала смартфон, который можно разъединить пополам

Патент показывает несколько контактных штырей в центре телефона, которые, вероятно, служат точками соединения, возможно, с магнитным креплением. Ещё одна интересная особенность — возможность поворота верхней половины устройства.

Хотя это пока лишь концепция, потенциальные сценарии использования выглядят увлекательно. Пользователи могли бы переключаться на вторую половину, если батарея первой разрядилась, или использовать только часть телефона для «компактности».

Однако, пока неясно, станет ли эта технология реальностью.