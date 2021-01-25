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Сегодня 14:33
Xiaomi запатентовала смартфон-слайдер с экраном вокруг корпуса
Выглядит очень необычно
В сети опубликовали патент Xiaomi, в котором описан довольно экстравагантный смартфон. Он выполнен в форм-факторе слайдера, который раздвигается вертикально. Помимо этого, гибкий основной экран оборачивает корпус.
Чтобы понять, как выглядит смартфон, проще посмотреть на рендеры, сделанные по патентной заявке:
Xiaomi решила сделать смартфон слайдером, чтобы скрыть фронтальные датчики сверху. Это решает проблему вырезов в экране, позволяя сделать дисплей по-настоящему безрамочным.
В патенте сказано, что пользователь сможет управлять слайдером при помощи голосовых команд.
Что касается гибкого экрана, то он опоясывает корпус вертикально, покрывая часть задней панели. В другой части крышки располагается блок камер.
Поскольку это лишь патент, ещё неясно, выпустит ли Xiaomi такой смартфон на рынок.