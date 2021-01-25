Xiaomi запатентовала смартфон-слайдер с экраном вокруг корпуса

Xiaomi решила сделать смартфон слайдером, чтобы скрыть фронтальные датчики сверху. Это решает проблему вырезов в экране, позволяя сделать дисплей по-настоящему безрамочным.

В патенте сказано, что пользователь сможет управлять слайдером при помощи голосовых команд.

Что касается гибкого экрана, то он опоясывает корпус вертикально, покрывая часть задней панели. В другой части крышки располагается блок камер.

Поскольку это лишь патент, ещё неясно, выпустит ли Xiaomi такой смартфон на рынок.