Xiaomi запатентовала сразу два складных смартфона

Первый аппарат сгибается в вертикальной плоскости, то есть так же, как Huawei Mate X. Экран при этом расположен на наружной части корпуса. В разложенном состоянии камера устройства смотрит назад, а в сложенном — вперёд. В общем, ничего нового.

Второй смартфон интереснее. Линия сгиба в нём горизонтальная, а значит по форм-фактору он скорее напоминает Motorola Razr 2019. Только в отличие от конкурентного аппарата, у разработки Xiaomi экран расположен снова снаружи. Что интересно и странно, камера устройства размещена в вырезе.

Как и всегда в случае с патентами, стоит понимать, что эти смартфоны так и могут остаться лишь рисунком на бумаге.