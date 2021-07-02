Xiaomi запланировала выпуск смартфонов без физических кнопок

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Сегодня в 15:35
Xiaomi запланировала выпуск смартфонов без физических кнопокСложно сказать, стоит ли этому радоваться...
В сети опубликовали новый патент Xiaomi, в котором описаны смартфоны с многомодульной камерой и без физических кнопок управления.
Всего в патентной документации есть четыре варианта конструкции смартфонов. У всех нарисован безрамочный дисплей. Что касается корпуса, то одна из версий имеет прямые углы. В экране смартфонов размещена фронтальная камера, у каждого варианта по-разному: с одним датчиком или двумя. В блоке основной камеры можно различить много сенсоров, имеющих различную форму.
Интереснее всего то, что у смартфонов на рисунках нет физических кнопок. Есть вероятность, что они будут заменены активными областями на краях экрана.
Поскольку это лишь патент, пока неясно, когда выйдут такие смартфоны, и выйдут ли.