Xiaomi запустила распродажу недорогих смартфонов в честь Хэллоуина

Акция продлится до 31 октября. В её рамках можно, например, купить смартфон Poco X3 Pro за 21 990 рублей вместо 23 990. Также скидка предлагается на недорогой Poco M3 Pro, который на время распродажи оценён в 14 990 рублей вместо 17 990. При покупке этих устройств в подарок также можно получить различные аксессуары.

Poco — не единственный бренд, участвующий в распродаже. Redmi Note 9T, например, получил скидку в 4000 рублей и стоит теперь 16 490.

Скидку в 10 тысяч рублей получил флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, правда, пока его нет в наличии. Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.