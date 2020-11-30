Xiaomi запустила распродажу смартфонов и других устройств

Например, недавно выпущенный хит продаж Poco X3 NFC получил снижение цены на 2000 рублей. Его можно купить за 17 990 рублей в версии 6 ГБ + 64 ГБ. Версия с увеличенным объёмом постоянной памяти предлагается без скидки но с подарком в виде Mi Smart Band 4C.

Redmi Note 9 тоже предлагают со скидкой 2000 рублей за 14 990. Самая большая скидка — 7000 рублей — действует при покупке 55-дюймового телевизора Mi TV 4S. Его можно приобрести за 29 990 рублей вместо 36 990.

Ещё при покупке любого смартфона можно будет получить за полцены беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic.