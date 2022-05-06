Xiaomi запустила в России майские скидки до 17 тысяч рублей на смартфоны и не только

Значительную скидку в 15 тысяч рублей получил смартфон POCO M4 Pro в версии 8 ГБ + 256 ГБ. До 15 мая его можно купить за 24 990 рублей вместо 39 990 рублей. Ещё большая скидка — 17 тысяч рублей — распространяется на модель POCO X4 Pro 5G 8 ГБ + 256 ГБ. Этот смартфон и вовсе стоит теперь 33 990 рублей вместо 50 990.

Есть также неплохая скидка на Redmi 10. Его можно урвать за 16 990 рублей вместо 23 990 рублей.

Помимо смартфонов скидки получили умные пылесосы. Например, модель Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite можно купить за 17 990 рублей вместо 21 490.

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