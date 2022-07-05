Xiaomi завершила поддержку ещё одной модели смартфона

Эта участь постигла Redmi K20 Pro. Через месяц после того, как стандартная модель Redmi K20 лишилась поддержки компании. Стоит отметить, что устройство Redmi K20 Pro известно на некоторых рынках под именем Mi 9T Pro. В России это был всё же Redmi K20 Pro.

Смартфон дебютировал с прошивкой MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. За всё время своего существования он получил только два обновления MIUI и Android. В настоящее время он работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 10. Больше обновлений не будет.