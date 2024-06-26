Устройство по цене 199 долларов оснащено 6,5-дюймовым экраном, собственной программой запуска AR и двумя камерами для записи стереоскопического 3D-видео.

Beam Pro предлагает практичное решение для пользователей AR-очков, обеспечивая более удобное управление в AR и бесшовную интеграцию с потоковыми сервисами, пишет компания. В нем также решены проблемы совместимости приложений. Несмотря на некоторые недостатки дизайна, такие как неудобный метод ввода текста и менее интуитивный интерфейс управления, это значительный шаг в развитии потребительских AR-технологий, отмечают СМИ.

Xreal намерена использовать Beam Pro в качестве «ступеньки» на пути к более широкому внедрению AR, используя партнерство с крупными технологическими платформами для улучшения «пользовательского опыта».