Во время демонстрации очки показывали карты, отвечали на голосовые запросы и даже переводили текст в реальном времени (хотя функция перевода пока дорабатывается). По словам руководителя Android XR Шахрама Изади, эти очки — шаг в будущее, где XR-технологии будут активно использовать ИИ от Google, включая модель Gemini.

Проект реализуется в партнёрстве с Qualcomm, чьи процессоры Snapdragon XR обеспечивают работу и пространственное восприятие.

Больше подробностей о Project Aura ожидается на выставке Augmented World Expo в июне.