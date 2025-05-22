Опубликовано 22 мая 2025, 08:151 мин.
Xreal представила умные очки с ИИ на Android XR — Project AuraНа новейшей платформе
На конференции Google I/O компания Xreal представила новый проект — умные очки дополненной реальности под названием Project Aura. Они работают на платформе Android XR, поддерживают ИИ и оснащены технологией, позволяющей накладывать изображения прямо на линзы. Угол обзора — 70 градусов.
© Xreal
Во время демонстрации очки показывали карты, отвечали на голосовые запросы и даже переводили текст в реальном времени (хотя функция перевода пока дорабатывается). По словам руководителя Android XR Шахрама Изади, эти очки — шаг в будущее, где XR-технологии будут активно использовать ИИ от Google, включая модель Gemini.
Проект реализуется в партнёрстве с Qualcomm, чьи процессоры Snapdragon XR обеспечивают работу и пространственное восприятие.
Больше подробностей о Project Aura ожидается на выставке Augmented World Expo в июне.