Xteink представил электронную книгу, что крепится к смартфону

Xteink X4 весит всего 74 грамма и по размеру напоминает стопку банковских карт: 114 × 69 × 5,9 мм. Он оснащён 4,3-дюймовым экраном E Ink с плотностью 220 ppi.

X4 легко крепится к телефонам с магнитными кольцами MagSafe или Qi2, включая свежие модели Google Pixel и iPhone. Для смартфонов без магнитов в комплекте есть наклейки.

Цена устройства — всего $69. Конечно, за такую стоимость есть ограничения: нет сенсорного экрана и подсветки, поэтому управление происходит кнопками. Поддерживаются только файлы без DRM — форматы EPUB и TXT, которые можно загружать через microSD (до 512 ГБ) или Wi-Fi.