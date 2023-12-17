«Я устал от скучных технологий», или почему именно Apple должна сделать складной смартфон

«Я устал от скучных технологий», или почему именно Apple должна сделать складной смартфонРедактор CNET умоляет Apple выпустить новый продукт
Редактор CNET Эндрю Лэнксон в своем обращении к миру технологий призвал Apple выйти на арену складных телефонов, заявляя, что такие устройства утратили свой первоначальный интерес. Ланксон подчеркивает, что Apple рискует отстать от таких конкурентов, как Samsung, Google и OnePlus, которые уже доминируют на рынке складных телефонов. Благодаря склонности Apple к инновациям, Ланксон считает, что складной iPhone может оживить застойный мобильный ландшафт.
Несмотря на тренд на складные устройства, Apple остается невозмутимой. Лэнксон признает, что Apple использует стратегическое время, исторически наблюдая за отраслями перед выпуском революционных продуктов. Он ожидает, что складной Apple не только изменит дизайн продукта, но и произведет революцию во взаимодействии с пользователем.
Лэнксон не ограничивается аппаратным обеспечением, подчеркивая способность Apple сотрудничать со сторонними разработчиками, обеспечивая беспрепятственную интеграцию продвинутого ПО. Он критикует нынешние «раскладушки» на базе Android, называя их «обычными телефонами, которые просто сгибаются», и выражает надежду, что подход Apple устранит фрагментацию и скуку в технологиях.
В последнем призыве Ланксон умоляет Apple покончить с однообразием.