«Я устал от скучных технологий», или почему именно Apple должна сделать складной смартфон

Несмотря на тренд на складные устройства, Apple остается невозмутимой. Лэнксон признает, что Apple использует стратегическое время, исторически наблюдая за отраслями перед выпуском революционных продуктов. Он ожидает, что складной Apple не только изменит дизайн продукта, но и произведет революцию во взаимодействии с пользователем.

Лэнксон не ограничивается аппаратным обеспечением, подчеркивая способность Apple сотрудничать со сторонними разработчиками, обеспечивая беспрепятственную интеграцию продвинутого ПО. Он критикует нынешние «раскладушки» на базе Android, называя их «обычными телефонами, которые просто сгибаются», и выражает надежду, что подход Apple устранит фрагментацию и скуку в технологиях.

В последнем призыве Ланксон умоляет Apple покончить с однообразием.